Környezettudatosság 1 órája

Egy belépőt fizetsz, kettőt kapsz, ha leadod használt mobilodat a poroszlói Ökocentrumban

Ha neked is lapul a fiókod mélyén egy rég nem használt mobiltelefon, most érdemes leadnod a Tisza-tavi Ökocentrumban, ugyanis így nem csak környezetedet védheted, és nem csak a gorillák élőhelyeinek megmentéséhez járulhatsz hozzá, hanem részt vehetsz az egyet fizet kettőt kap jegyakciójukban is.

F. V. E. F. V. E.

A Tisza-tavi Ökocentrum Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Bródy Sándor Könyvtár is csatlakozott a „Passzold vissza tesó” programhoz, s telephelyeiken leadhatók a használt mobiltelefonok, fülhallgatók, töltők, tabletetek és GPS-ek.

A poroszlói Ökocentrum is gyűjtőpontként működik október 3. és 21. között. – Ha ebben az időszakban elhozod, és az Ökocentrum pénztárában leadod már nem használt, feleslegessé vált mobilodat, nem csak a környezet védelméhez és a gorillák élőhelyeinek megmentéséhez járulsz hozzá, hanem részt vehetsz az egyet fizet, kettőt kap akciónkban. Ez esetben ugyanis egy alap belépőjegy áráért kettőt adunk – osztották meg felhívásukat a Tisza-tavi Ökocentrum weboldalán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!