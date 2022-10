Barta Kinga szerint már a koronavírus-járvány kialakulása is nagy válságot okozott. Azóta is a fenntartja a szabadabb házirendet, s az árai az emelés után is kedvezőnek számítanak a piacon. Ezek a lépések pozitív hatást mutatnak, ezért bízik benne, hogy a vendégeinek nem kell szüneteltetniük a körmözést. A szakmában nélkülözhetetlen az elektronikai készülékek használata, ezért ez változatlan marad. Szerencsére nem fogyasztanak sokat, és a szalon fűtése egyelőre kedvezőnek mondható. Bízom a legjobbakban – közölte Barta Kinga.

– Reménykedem, nem kerül sor arra, hogy a válság miatt a vendégek teljes mértékben szüneteltetik a kozmetikushoz járást. Amennyiben mégis ilyen rosszra fordulnának a dolgok, szerintem az egészségügyi jellegű, életminőséget javító szolgáltatásaimat továbbra is igénybe veszik majd, mint például a migrénes fejfájást kezelő, illetve a stressz elleni piercingek szúrása – fejtette ki Kaló Patrícia.