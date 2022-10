– Megértik, mitől fenntarthatóbb a természet, amelynek mi is része vagyunk, s nélküle létezni nem tudnánk. Ezt azért kell tudatosítani, mert egyre nagyobb az emberi és a természetes környezet között a szakadék. S a mai embernek mindez nem magától értetődő, rá kell ébreszteni. Sajnos az iskolában keveset találkoznak mindezzel, így fontos a mi szerepünk, meg kell szólítani és segíteni az oktatási intézményeket – fogalmazott.

Az iskolában keveset tanulnak a természet fontosságáról

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Elmondta, tapasztalataik szerint attól függ, milyen ismeretei vannak a gyermekeknek, hogy milyen környezetből jönnek.

– Vannak családok amelyeknél rendszeres a természetjárás, de nem ez a jellemző, pedig az otthon látottaknak is hatalmas szerepe van. Sok pozitív példa akad, de egyre több kisgyermeknek nincs jó viszonya a természettel, van akinek felmenni egy hegytetőre, bemenni az erdőbe is problémát okoz, vagy akár az is, ha sáros lesz a cipője. Kicsit ki kell mozdítani őket a komfortzónájukból ilyenkor. Hangsúlyoznám, nem csak a jeles napokon van lehetősége az intézményeknek vagy a családoknak hozzánk látogatásokra, szakvezetésekre. Az erdei iskola programunkra például bármely évszakban jelentkezhetnek az osztályok és a csoportok. Ilyenkor egy hetet töltenek nálunk, mi pedig programokkal készülünk, de akár több tantárgy ismereteit is be lehet sűríteni egy-egy természetiskolába – mutatott rá Szűcs Erzsébet.

Az erdei iskola program is népszerű, sok ismeretet lehet elsajátítani

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A gyerekek nagyon élvezték a látottakat, örömmel oldották meg a feladványokat, lelkesen válaszoltak a kérdésekre az újonnan tanultak alapján.

– Manapság a családok nem igazán erdőkbe járnak nyaralni. Harmadikosak, de még csak most találkoznak a környezetismerettel mivel az új nemzeti alaptantervben első és második osztályban nincs környezetismeret, így minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy a gyermekek a saját tapasztalataik által interaktív módon tanulhassanak. Hiszen sokkal hatékonyabbak vagyunk, ha saját szemével láthatunk, megfoghatunk és érezhetünk valamit. Idefelé jövet már a tóban látott két teknősbéka is óriási szenzáció volt – mondta Újvári Csabáné, az egyik osztály tanítónője.