– A borvidéki palack után elkészült az egyedi pohár is! A poharat a borászok tesztelték és választották ki, mert ebben a formában a fehér és vörös borok is igazán jól szólnak – erről Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, az ötlet kezdeményezője számolt be saját Facebook-oldalán.

Mint írta, a kehely talpán ott látható a szárnyas bika, az Egri borvidék jelképe. A különleges darab első példányait az Egri Bikavér Ünnepen ismerheti meg a közönség. Ilyen módon Eger az első borvidékek között használhat majd saját poharat.