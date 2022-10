Jegyzet 31 perce

Emlékek

Faluhelyen, ahol én is éltem – másfél éves, éppenhogy csak beszélni tanuló gyerekként –, nem volt annyira feltűnő az 56-os forradalom, mint például a fővárosban, a Műszaki Egyetem környékén. Felsőtárkányban ez a keddi nap ugyanolyan módon telt, mint ahogyan egy-egy hétköznap eltelni szokott. Aztán évtizedeken át semmit nem tudtunk az akkoriban ellenforradalomnak titulált eseményekről mi, vidéken felnőtt emberek. Pedig a falumnak is voltak még halálos áldozatai is, például az egri Csiky utca sarkán eldördült decemberi sortűzben. Sike Sándor jegyzete.

A forradalmi napok – amelyek megannyi emberi sorstragédiát teremtettek a megtorlás során – következményeiről mindenkinek lehet emléke, s így áll össze az egész. Ennek egyik apró darabkája a mi családunké. A kommunista rendszer őrzéséhez kellettek a fegyverek, s lakott is a szomszédunkban egy katonatiszt. Az ő 11 éves unokaöccse volt a játszótársa az akkor nyolcéves bátyámnak, s egy augusztusi napon, 1957-ben a konyhakredencről előkerült a hanyagul tárolt maroklőfegyver. Mit is tudhatott arról a pisztolyról az a szomszéd gyerek? Behívott bennünket a verandájukra, kezében a fegyver, s azt mondta: most lelőlek. Nem emlékszem, a bátyám fogta-e a kezem, amikor a golyó szíven találta. Azt viszont tudom, hogy máig előbukkannak részletek a történtekből. Édesapám egy éjszaka alatt fehérre őszült, édesanyám haláláig őrizte a golyóütötte trikót, én magam pedig irtózok a vértől, az erőszaktól, s nyári hajnalokon a kerékpárral még az apró csigákat is mind kikerülöm.



