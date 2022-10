– A takarítási feladatok átszervezésére volt szükség. Pályáztatás útján választottuk ki azt az alvállalkozót, akinek a munkája nyomán, úgy gondoljuk, lehetővé válik a kifogástalan higiéniai állapot elérése. Egyébként ahol lehet, ügyelünk a környezetbarát tisztítószerek használatára is. Fontos vizesblokkokban több éve elmaradt a műszaki fejlesztés, a felújítás is, hiszen tapasztalatunk az, hogy sok esetben a kritika nem kimondottan a tisztaságot célozza, hanem az amortizálódott épületek-szaniterek-burkolatok, korrodált, kezeletlen felületek, valamint nagyrészt a bűzelzárási hiányosságokból adódó szagok keltenek nemtetszést vagy aggályt az ide látogatókban – fogalmazott Molnár László. Ennek megoldásáról gondoskodtak, s mint mondta, ezt a vendégek is észrevették, kifejezetten a törzsvendégeknek tűnt fel a pozitív változás főként a medencék tisztaságában, de a vizesblokkok, közlekedők állapotában is. Terveik között szerepel több vizesblokk bővítése, illetve egy teljesen új, modern, minden igényt kiszolgáló megépítése is.

– A több mint öthektáros zöldterület gondozására is nagy figyelmet fordítunk – emelte ki Molnár László. – Ezen a területen is új csapat gondoskodik a növényeink, egynyári virágaink ápolásáról, valamint a fűnyírásokról, mely munka kifogástalan minőségben valósul meg. Folyamatos kontroll alatt tartva híres óriási platánfáinknál, egészségük megőrzése érdekében, műszeres vizsgálatot végeztettünk szakemberek bevonásával. Ennek eredménye után döntünk a polgármesteri hivatal szakembereivel közösen a szükséges beavatkozásokról.

Arról is beszélt, hogy jelentős költségmegtakarítást értek el a fürdőház megfelelő hőfokú vizének biztosításában: évi közel 10 millió forintos költséggel csökkentik kiadásaikat.

– A kívánt hőmérsékletre a József-forrás vizével hűtjük le a medence vizét – folytatta az ügyvezető. – Újra megnyitottuk a felső szintet, a pihenőteret. Itt szintén fel kellett újítani az amortizálódott felületeket. Ahogy a strandfürdő játszóterén is, ezen a helyen egyébként balesetveszély-elhárítást és kisebb felújítást végeztünk. A jelenlegi helyzetben külön hangsúlyoznám, hogy a kollégák által használt helyiségeket hűtő-fűtő klímákkal szereltük fel, így gázt spórolhatunk. Hosszú távon egyébként a gazdaságos működtetést a termálhő és a napenergia hasznosításában látjuk.