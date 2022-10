Ringert Csaba a Dobó István Vármúzeum igazgatója osztotta meg közösségi oldalán, hogy a zászló körül már a füvesítés is készen van.

Jelenleg több felújítás is zajlik párhuzamosan az erődítményben. Mint ahogy arról már beszámoltunk a már futó GINOP-projektnek köszönhetően a vár déli része megújul és új funkciókat kap. A Modern Városok Program alapján az északi oldal fejlődik ütemesen. A hatszázmilliós belügyminisztériumi forrást részben a leomlott bástya rekonstrukciójára, a déli várfeljáróra és a Hyppolit-kapura fordítják.

Forrás: Csaba Ringert/Facebook

A föld alatti részek is megújulnak, a Dézsma pince harmadik szintje, s parkolót is kialakítanak a várban, a gótikus palota korhű rekonstrukciója is megvalósul. Hozzátette, ennek ellenére modern, akadálymentes kiszolgálóépületként is funkcionál majd. Az alsó várudvar rendbehozása is elengedhetetlen, hiszen jórészt építési terület lesz még a főudvar. Ez nagy előrelépés, a zöldítés is cél volt.