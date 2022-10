Sok élményt adott a nyílt nap

A nyílt napon az esős idő miatt a programok zömét az aulában rendezték meg, amely zsúfolásig megtelt az általános iskolás csoportokkal. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték az egyes standoknál az erdészek játékos, interaktív formában adott ismertetőjét az erdő világáról. Egyebek között az erdei növények magvaival, leveleivel, terméseivel lehetett megismerkedni. Az erdei gyümölcsöket, az ízesítésükkel készült süteményeket, s a belőlük készített szörpöket meg is lehetett kóstolni. A sokféle ismeretterjesztő játék során a diákok próbára tehették magukat például abban is, hogy tapintással fel tudnak-e ismerni apró zsákokba rejtett, erdőből gyűjtött tárgyakat. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője az erdőtüzek megelőzésének mikéntjéről beszélt a gyerekeknek, akik csillogó szemmel ismerkedtek a gyöngyöshalászi önkéntes lánglovagok tűzoltókocsijával. Az udvaron a láncfűrészes szoborfaragás rejtelmeibe avatták be a látogatókat, akik erdészeti gépekkel is megismerkedhettek.