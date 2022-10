Október 5-én, azaz ma délután öt órakor közmeghallgatást tartottak a község kultúrházában. Lackó Roland polgármester az eseményen beszámolt egyebek között arról is, hogy a Magyar Falu Program keretében csaknem tízmillió forint értékű traktort vásárolhatott meg az önkormányzat. A munkagép sokoldalú, hiszen hótúrásra, sószórásra, fűkaszálásra is ­használható a község közterületein, de felszerelhető rá az ugyancsak elnyert két fűkasza, egy láncfűrész és egy asztali körfűrész is. Ugyancsak a településről származó friss hír, hogy a napokban befejeződött a Zrínyi út felújításának nagy része is.