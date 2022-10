A nepáli Himalájában a 8163 méter magas csúcsra pótlólagos oxigénnel sikerült feljutnia. Ez Yeti első 8 ezres túrája, viszont azt is elmondhatja magáról, hogy kétszer járta meg, mivel az első alkalommal 50 méterrel a csúcs előtt visszafordult.

A programon arról beszél majd, hogyan valósulnak meg ezek az expedíciók. Yeti őszinte és laza stílusban mutatja be ezt a világot, amibe ő is belecsöppent. Az est folyamán szó lesz még az akklimatizációról, félelemről, kifogyott oxigénről és az elkövetett hibákról. Tőle megszokottan tabutémákról is beszél, például hogyan oldotta meg a túra során a WC-zést.

Az érdeklődőket az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban várják október 19-én, szerda este 7 órától az Egri Világjáró Klubban.