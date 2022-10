Péntek

Eger Kamarakoncertre várják az érdeklődőket az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolában 18 órától. Az esten Kalmár Gergely tubaművész és Magda Dávid orgonaművész, zeneszerző előadását hallhatja a közönség. Magda Dávid rendszeresen szervez programot fogyatékkal élőknek. A pénteki estet elsősorban a látássérült embereknek ajánlja, de természetesen a rendezvény mindenki számára nyitott.

Hatvan "Vadászmezőn ballag az esztendő" kiállításmegnyitó 17 órától a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. A kiállítást megnyitja dr. Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke.

Kál Délután avatják fel – a LEADER-programban nyertes pályázatnak köszönhetően megépült – szabadidőparkot a gépjavító állomás területén. Ezen a napon főzőverseny, délután háromtól közös aerobik, valamint tökfaragó verseny is lesz. A gyerekek népi játékokat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki a délután fél kettőkor kezdődő rendezvényen.

Eger CandyMen Duo koncert este 9 órától a Szépasszony Völgyben, a 30-as pincében.

Egerfarmos Könyvbemutatóra és filmklubra várja az érdeklődőket a Magyarországi Nemzetiségi Vallási és Kulturális Szövetség a Heczler Péter Közösségi Színtérre (Rákóczi út 1.) A rendezvény, amelynek előadója Farkas Hoffman Márta, a Szülőföldemtől elszakítva című könyv szerzője, dokumentumfilmek, riportok szerkesztője. z esemény délután 2 órakor kezdődik. A Gulágról és a málenkij robotról tart előadást az írónő.

Szombat

Poroszló Déltől 15 óráig ismét megtartják a településen a Kemencés szombatot. A rendező Poroszló Turizmusáért Egyesület tájékoztatása szerint a kemencében és bográcsban készült ételeket az Aranyosidombi Udvarházban, az Ágica Vendégházban, a Fűzfa Pihenőparkban a Szűcs Vendégházban, valamint a Kúria Vendégházban kóstolhatják majd meg a vendégek.

Eger Bónusz György emléktúra indul 8:40-kor az egri autóbuszállomásról. A Felsőtárkány - Miklós-völgy - Várkút - Gyökeres-út - Felsőtárkány körtúrával emlékeznek.

Szarvaskő Csipkebogyó fesztiválra invitálnak mindenkit. A programok reggel 9-kor kezdőnek az Ófaluban, az Állomáskertben pedig 12-től egészen este 9-ig tart majd a szórakozás.

Szilvásvárad Negyedik alkalommal rendezik meg a Sebes Pisztráng Teljesítménytúrát. A középtávosok Bálvány után gyorsan elérik a Bánkúti Turistaházban kialakított frissítőpontot, majd a (hosszútávosokkal keveredve) a gyönyörű Faktor-réten és Huta-réten kezdik az ereszkedést az Ivánka-lápa felé és a régi kisvasúti nyomvonalon érnek le a Szalajka-völgybe.

Noszvaj 10-16-ig a Patakparti Piac ad otthont a birsünnepnek. A Birsünnepen beszerezhetőek a legkülönbözőbb noszvaji kézműves lekvárok, amelyeket gondos kezek készítettek kiváló minőségű gyümölcsből. A noszvajiak nemcsak a kertek, hanem az erdők gyümölcseit is feldolgozzák, így lesz a vásárban som-, kökény-, csipkelekvár is. A lekvárokon túl Noszvaj és a környék kézművesei is bemutatkoznak igényes portékáikkal. A falu vendéglátói az ünnephez méltó menüvel készülnek. A gyerekeket meseelőadás, kézműves foglalkozás, népi játszótér várja.

Egerszalók Közel 20 féle bor egy helyen, egy napon. Erre a napra egy helyre gyűjtötték a legjobb szalóki és demjéni borokat. A borudvarban a borok mellé házi borkorcsolyával készülnek a szervezők. A program délelőtt 10 órakor kezdődik a barlanglaksoknál. A zenéről Báder Ernő, Gonda László ás Vörös Tamás gondoskodik. 16 órától pedig borsétán lehet részt venni.

Vasárnap

Eger Október 23-i megemlékezés reggel 10 órától kezdődik szentmisével a Bazilikában, a városi díszünnepséget a Gárdonyi Géza Színházban rendezik meg, melyen Mirkóczki Ádám ünnepi beszéde, a Lenkey János Általános iskola diákjainak előadása és a kitüntetések átadása kap helyet. A megemlékezés koszorúzással végződik a Hatvani kapu téren, az ’56-os emlékműnél.

Bodony Gyógynövényekkel ismerkedhetnek és gyönyörködhetnek az őszi természetben azok, akik csatlakoznak a délelőtt kilenc órakor kezdődő túrához. A fellelt gyógynövények ismertetését Schlikk Zsuzsanna és Wimmerné Fazekas Anna végzik. A kirándulók az Ady Endre Művelődési ház elől indulnak, és a falura néző hegygerincen át sétálnak el a Bodonyi tóig.

Egerbakta Túrázni hívnak mindenkit, az Egerbaktai-Tőzegmohás-Láptavak útvonalon, melynek hossza 15 kilométer. A hatórás séta reggel 9 órakor indul a Szarvaskő központ/italbolt, Fogadó melletti parkolótól.

Gyöngyös A városi megemlékezés misével indul a Szent Bertalan-templomban, a koszorúzás pedig 10 órakor kezdődik az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékműnél a Szent Bertalan utcában, ahol beszédet mond Hiesz György polgármester.