Portálunk állandó tanácsadója azt mondja, alapvitaminról van szó, amelyre minden korosztálynak szüksége van a csecsemőtől az aggastyánig. Felnőtteknek naponta 2–3 ezer nemzetközi egységnyi (NE) D-vitamint javasolnak az orvosok. A túlsúlyosaknak ennél nagyobb dózist. A D-vitaminra szüksége van a csontozatunknak, a fogainknak, de a cukorbetegségben, magas vérnyomás, gyomorbaj miatt szenvedőknek is rendkívül fontos. A várandós édesanyáknak létfontosságú, mivel fantasztikus az immunerősítő hatása, számos betegség kivédhető a rendszeres szedésével. A csecsemőknek, kisgyermekeknek is ajánlott a napi ezer NE D-vitamin-pótlás. Télen a kedélyállapotunkat is jelentősen befolyásolhatja. Mivel zsírban oldódó vitamin, érdemes étkezés közben bevenni. Az influenzás időszakokban elengedhetetlen a pótlása.