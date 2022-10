Az 1100 méter hosszú, 1,2 méter széles, öntött gumiból készült létesítmény – amely rétegrendre terített új aszfaltburkolatra készült szegélykövekkel – bruttó 93 millió 752 ezer forintba került, amelyből támogatás címén bruttó 35, 8 millió forintot nyert az önkormányzat. Ehhez az önerő mintegy bruttó 58 millió forint volt.

A városban jelenleg is rendkívül aktív a futóélet, sok tagja van a népszerű Fut60 Sport Egyesületnek és az általuk szervezett közösségi futásoknak, illetve a városi futórendezvényeknek – mint például a futófesztivál vagy a félmaraton – is. Azonban a futópálya nélkül csak a kerékpárutak és járdák álltak rendelkezésére. A lakossági igénynek eleget téve az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által meghirdetett Országos Futópálya-építési Programra az Aktív Magyarországért Program keretén belül. A támogatási kérelmüket februárban kedvezően bírálták el.