– A Mátyás úton történt nem rég egy falopási kísérlet – számolt be Demkó Gábor Novaj polgármestere. – Kérem a lakosságot figyeljék egymás portáját, ha gyanús személyeket látnak értesítsék rendőrséget. Aki teheti szerezzen be kamerát vagy mozgásérzékelő lámpát. A polgárőrség és a helyi körzeti megbízott munkáját, pedig civil autó is fogja segíteni a éjjeli járőrözésben – tette hozzá.

A településen már a múlt hónapban is történt besurranás rendszeresen, erről egy közösségi oldalon számolt be egy helybeli. A nyomokból tisztán látott, hogy a telek végi árokból érkezett a látogató. Kitért arra is, hogy úgy tudja, másoknál is előfordult, hogy a kertekből a termések, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy az illető a kisebb kerítéseket letaposva hatolt be a házhoz közeli lekerített udvarokba is. Zárakat rongál meg, és hogy felderítse a terepet, rendszeresen bevilágít az udvarokra, hogy megbizonyosodjon arról, van-e valami, ami neki kell, és hogy megtudja, a ház tulajdonosai alszanak már. Minderről a rendőrségnél is érdeklődtünk, de még nem érkezett válasz.