Az Egri Főegyházmegye honlapján olvasható tájékoztatás szerint a szentmisét dr. Ternyák Csaba érsek mutatta be. A főpásztor azt mondta, mi vagyunk azok a makacs emberek, akik csak Jézusnak szolgálunk, őt viszont akkor is szolgáljuk, ha esik az eső, fúj a szél, háború van, infláció van, millió gond gyötri az embereket. Számunkra akkor is a legfontosabb, hogy Jézusnak szolgálunk – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az egybegyűlteket, azt kérve, hogy legyen ez egy igazi örömünnep, amikor egymással találkozunk. Azt mondta, láthatjuk azt, hogy a szomszédban, a közeli településeken, egyházmegyénkben vannak olyanok, akiknek Jézus szolgálata a legfontosabb célkitűzése. Legyen ma minden keresztény hívőnek, minden katolikus életének ez a központi üzenete – buzdított a főpásztor.

A szentbeszéd megtartására Resch Tamás káplánt kérte fel az érsek, aki a Munkácsi Egyházmegyében, Kárpátalján, Ukrajnában teljesít missziós szolgálatot. Ő arról beszélt, sokan értik, hogy milyen fontos szó a „szolgálat”, és aki Jézusnak, az Istennek szolgál, annak – ahogy a Bibliában áll – neve fel van írva a Mennyországban.

– A szolgálat fontos szó, de nem igazán divatos – fejtette ki a lelkipásztor. – A szüleink nem buzdítanak minket arra, hogy szolgák legyünk, de nekünk mégis ez ma a legnagyobb örömünk, mert Isten szolgái vagyunk. Ha a problémáink, nehézségeink ezt „látják”, inkább megfutamodnak, ezt jelenti, hogy „kígyókon és skorpiókon sétálhatunk”. Ha látunk egy kígyót, ami veszélyes, azt mondjuk: nem érhetsz hozzám, mert én az Isten szolgája vagyok. S mennyi ilyen kígyóval találkozunk! Legyen az egy matematika dolgozat, ami rögtön megijeszt, egy kémia felelés, egy munka, amit nem tudok megcsinálni. Számomra is ilyen – folytatta –, akárcsak az, hogy ideálljak elétek beszélni. De ilyenkor eszembe jut, hogy rám az Isten vigyáz. Vagy ott a skorpió, amelynek két nagy ollójára azt mondjuk, nem gond, de a tüske mérgező, mint egy veszekedés, otthoni bunyó a testvérrel, vagy kicsúfolni a másikat. És az ilyenek után rájövünk, hogy egyedül maradtunk. De ne féljünk, jusson eszünkbe, hogy Isten szolgái vagyunk – mondta Resch Tamás.

A káplán felhívta a figyelmet arra, hogy a mi nevünk fel van írva a mennyben. Azt mondta, amikor kérjük az Istent, szívesen segít nekünk. Olyan ez, mint amikor valakinek benne van a száma a mobilunkban.

– Ha valamelyik barátunk keres, rögtön szívélyesen vesszük fel. Mi sem egy idegent hívunk, hanem egy ismerőst, aki tudja, hogy a szolgái vagyunk, ő az, aki megment bennünket. A mi szolgálatunk nem is igazi szolgálat, hiszen sokkal inkább Isten az, aki szolgál nekünk. Ő az, aki csak annyit mondott, legyen világosság és lett világosság, annyit mondott, hogy essen az eső és esett az eső, legyen szárazföld és lett szárazföld; ha ő valamit parancsol nekünk, az magától megtörténik, anélkül, hogy mi összetörnénk magunkat – fejtegette a káplán. – Nagy örömmel szolgálunk az Istennek, örömmel szolgálunk Jézusnak, mert ő az, aki szeret bennünket, megvéd, és ő az, akit bár Úrnak hívunk, ezen az ünnepen leveszi a ruháját, megmossa a lábunkat, és felszolgál az asztalnál. Ezért folytassuk az ünnepet, hogy megtapasztaljuk a csodáját, mert ő él és uralkodik, mindörökkön örökké – zárta szavait Tamás atya.

A szentmise végén Ternyák érsek köszönetet mondott a találkozó előkészítésén dolgozóknak, a szentmisében koncelebráló atyáknak, mindenkinek, aki végezte a szolgálatát. Azt mondta, senki sem egyedül tette a dolgát, Jézus senkit sem hagy egyedül, ahogy tanítványait is kettesével küldte, és apostolaiból is tizenkettőt gyűjtött maga köré. Egyúttal dicsérte a ministránsokat, akik „olyanok, mint a kisangyalok”, majd felkérte Vízi Jánost, az egri Belváros Főplébánia káplánját, hogy szóljon a ministránsokhoz.

Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy évvel ezelőtt az érsek az Egri Főegyházmegyében 10 ifjúsági régiót hozott létre, amelyek programokat szerveznek, épp azért, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a közösségbe tartozás élményét.

A ministránstalálkozó egész napos programsorozata a szentmise után közös fénykép készítésével folytatódott, az esős idő miatt a bazilikában.