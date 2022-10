A 300 éves kegyhely főépülete a közelmúltban megújult, elkészült a tetőzete, a csatornázása és a villámvédelme is, így ennek örömére Széles László plébános hálaadó szentmisét mutathatott be. Jelen volt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Pálinkás Péter alpolgármester is, az pedig még bensőségesebbé tette az ünnepet, hogy a zenekarban közreműködtek az elmúlt 30 év egykori templomi zenekarának a tagjai immár felnőtt emberekként, s nagyrészt szülőként.