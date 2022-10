– Nem győzzük elégszer megköszönni és elégszer meghálálni. Az igyekezet eredménnyel járt, a Magyar Falu Programban három esztendő alatt huszonöt pályázatuk lett sikeres – kezdte Oláh Tamás. – A leglényegesebb, hogy az úthálózatunk jól kiépült. Mostanra már csak egy rövid kis utca földes, az összes többit rendbe tettük, így megépült mások mellett a Széchenyi és Rákóczi út – mondta.

Büszke arra is, hogy megmentettek egy szolgálati lakást, kívül-belül megújult, ezt most egy dajka használja. Megújult a ház teteje, külsőleg és belsőleg is megszépült, bebútorozták az épületet, a terasz padlóburkolatát is cserélték. A hetvenéves kultúrházuk is korszerűbb lett, bevezették a vizet, mosdókat alakítottak ki benne, illetve tetőcserét is eszközöltek.

– A környéken a mi temetőnk a legszebb, végre kulturált környezetben kísérhetjük utolsó útjára szeretteinket, illetve emlékezhetünk rájuk. A ravatalozóig vezető utat előbb makadámmal borítottuk, majd le is aszfaltozhattuk, illetve a kerítést is megcsináltuk a sírkert körül – részletezte.

Több kommunális eszközt is sikerült beszerezni, egy zárt traktort vettek, ez télen-nyáron használható. Különböző egyéb eszközöket, tolólappal, fűkaszával, elektromos fűnyíróval is gazdagodtak.

Idén hat pályázat valósult meg, így mások mellett új játszótér épült, a közösségi tér külső felújítása valósult meg, illetve a sportegyesület is nyert a Magyar Falu Programban. – Az öltöző már nagyon rossz állapotban volt, felújítottuk, klímát szereltünk be, és egy százhúsz négyzetméteres fedett teraszt is kapott. Egy világjárvány közepén is tisztességgel helytálltunk, önerőből is igyekeztünk a települést építeni és szépíteni – közölte.

Elkészült a Pélyi út Tarnaszentmiklóson átvezető belső szakasza is egészen a Hevesvezekényi elágazóig. Terület- és településfejlesztési forrásból három kilométer hosszon tette jól autózhatóvá az utat a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mintegy kétszázhetvenmillió forintból.

– A térségben élők régi álma vált valóra, mivel az út ötvenhárom éve nem esett át komolyabb útfejlesztésen – húzta alá.

Hat pályázatot adtak be A Terület- és Településfejlesztési Program Pluszban is beadtak hat tervezetet összesen egymilliárd forint értékben, ezek elbírálására még várnak. – Új minibölcsőde építését, csapadékvíz-elvezetési rendszer kialakítását, belterületi útfelújítást, a kultúrház külső és belső felújítását, a konyha modernizálását, új piactér kialakítását tervezzük – részletezte. Továbbá a Tisza-Tavi Turisztikai Tanács pozitívan bírálta el pályázatukat, miszerint a régi Liga épületéből egy halászati-vadászati múzeumot alakíthatnak ki százmillió forintból.