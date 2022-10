– Mi nem tapasztaltuk még azt, pedig már több idősávban is voltunk, hogy ne engedték volna ki az Észak-Kálvária felől érkezőket a Damjanich úton közlekedők. A forgalmat irányító lámpát a munkavégzés éppen adott helyétől függően helyezi el a kivitelező a Gyöngyöspata felől érkező forgalom szabályozására. Azért nem célszerű nagyon messzire, a Csató kerthez tenni, mert akkor nagyon hosszú ideig kellene zöldet adni ahhoz, hogy mindenki átérjen a Deák Ferenc útra. Ebből következően ugyanis ott nagyon sokáig lenne piros jelzés, s ettől még jobban feltorlódnának a járművek. Forgalomtechnikai szempontból a kivitelező, illetve a műszaki ellenőr is azt látta a legjobbnak, hogy minél rövidebbre húzzák össze a jelzőlámpával irányított útszakaszt. Az ideiglenes lámpás kereszteződésre azért nincs lehetőség a munkavégzés kellős közepén, mert ez egy engedélyköteles szakasz, forgalomtechnikai tervet is jóvá kellett hagyatni az útügyi hatósággal. A menet közbeni beavatkozások annyi idő igényelnének, hogy addigra maga a beruházás is befejeződik. Egyébként a szóban forgó kihajtót, illetve a Vachott és Damjanich utakat nem márciusban fogják átadni, ahogy sokan gondolják, hanem sokkal hamarabb, a tervek szerint november végén. Így reméljük, ez a közlekedési anomália gyorsan megoldódik – tette hozzá Juhász Katalin.