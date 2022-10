– Október 17.-én, az egri vár napján megnyitjuk a hétköznapokon nem látogatható Török kertet, ahol egy igazi török életképpel találkozhatnak az oda betérők. A Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület az oszmán harcmodort és életmódot idézik meg és talán még egy igazi sajka ágyút is megszólaltatnak – tette közzé a Dobó István Vármúzeum.

Az egri vár napjának hagyománya 2002-ben kezdődött, azóta minden évben megrendezik az egész napos programsorozatot. A célja, hogy ezen a napon közösen emlékezzünk az egri ostromra, amely során Dobó Istvánnak és a helyőrségnek sikerült visszaverni a hússzoros túlerőben lévő sereget. Ez a csata a város legkiemelkedőbb és legismertebb eseménye a közel ezeréves története alatt, ugyanis 1552. október 17-én a törökök feladták a küzdelmet, a győzelem emlékére ez a nap lett az egri vár napja. Erről nemrégiben írtunk is, összehasonlítva a valós eseményeket a Gárdonyi Géza által rekonstruáltakkal.

Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, a vármúzeum idén először rendezi meg a hatodik osztályosok várjátékát, amelyen 22 osztály közel 500 diákja vesz majd részt. Polgármesteri beszéddel, valamint Dobó István várkapitány köszöntőjével kezdődik a program 8 órakor. Ezt követően a gyerekek zászlók alatt vonulnak fel a Dobó térről, útközben két párhuzamos pályákon haladva 10-10 feladatot kell teljesíteniük. Ünnepélyes zászlófelvonás is lesz az újonnan épített zászlódombon. A gyerekeknek a nap folyamán 11 különböző próbatételen kell részt venniük. Egész nap érdekes programokkal készülünk, várjuk szeretettel a családokat és a többi évfolyamon tanuló osztályokat is. A megmérettetések között lesz ágyúgolyó- és tüzeskerék-gurítás, „szuroköntés”, íjászat, s még Gárdonyi titkosírását is megfejthetik. A próbák teljesítése után a Palotaudvaron a diákok közösen éneklik el Tinódi Lantos Sebestyén Summáját írom Eger várának című énekes-versét, majd leteszik az esküt Dobó István egri várkapitány előtt a vár védelmében.