Mit tehetünk, ha túl magas a számla?

Jelzem, nem tudok havonta 115 ezer forintot kifizetni gázszámlára, egyébként is nagyon takarékosan bánunk a gázzal egy ideje és hamarosan beállítunk egy kis fatüzelésű kályhát is, hogy mérsékeljük a költségeket. A hölgy megkérdi, mennyi a vállalható összeg? Mondom, maximum 55 ezer forint. Számol, oszt, szoroz, majd közli, hogy rendben. Ez havi 193 köbméteres fogyasztásra. A következő számla elvileg már erről érkezik, a mostanit azonban leemelik a bankszámlámról. Szavam nem lehet. Elértem, amiért jöttem. Most már csak egy kis hiánypótlás marad hátra és a várakozás. Hátha megkapjuk egyszer a beígért társasházi kedvezményt. Ha nem, majd a jövő évi éves elszámoláskor kiderül, mennyi az annyi.