Vámosgyörkön kilencedik alkalommal került sor szombaton a nemzetközi Virág János Énekkari Találkozóra, és immár hetedszer társult az alapprogramhoz a vers- és mesemondó verseny. Az egykori vámosgyörki zenepedagógusról elnevezett találkozót 2009 óta rendezi meg a fennállásának 15. évfordulóját idén ünneplő Vámos Települések Szövetsége (VTSZ). Hám László, a VTSZ elnöke arról beszélt portálunknak, hogy a szokottnál nehezebben sikerült megszervezni az idei találkozót, és kevesebb a résztvevő is.

– A pandémia nagyon sokat ártott a rendezvényünknek. Egyrészt azért, mert egy ideig nem lehetett megtartami. Másrészt, az évek óta rendszeresen résztvevő kórusok tagjai általában az idősebb generációhoz tartoznak. Közülük sokan már nem vállalják az esetenként több száz kilométer utázással járó fellépést, és vannak, akik a járvány következtében nincsenek már közöttünk. A nap nemzetközi jellege azért megmaradt, jöttek vendégek Erdélyből és a Felvidékről is. Idén először hirdettük meg a a VTSZ fő támogatójának, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dolgozóinak és gyermekeiknek is a felépést, és szintén először egyéni ének kategóriában is lehetett nevezni. Lehetőséget adtunk online előadásra is. Fontos hangsúlyozni, hogy nem elsősorban verseny zajlott ezen a napon, hanem egy baráti találkozó, ahol mindannyian rokonnak tekintjük egymást – összegezte Hám László.

A házigazda vámosgyörkiek mellett végül a Hajdú-Bihar megyei Vámospércs, a szlovákiai Vámosbalog és a romániai Vámosgálfalva kórusai, énekesei és versmondói mutatták be tudásukat a zsúfolásig telt művelődési ház közönségének, illetve a zsűrinek. Az előadások előtt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is köszöntötte a megjelenteket, majd Kohajda Zoltán címzetes esperes, vámosgyörki katolikus plébános, illetve Szabó István János vámosgálfalvi református lelkipásztor áldotta meg a rendezvényt és a megjelenteket.

Délután a résztvevők a helyi Mindenszentek templomban a Pénzügyőr zenekar hangversenyét hallgathatták meg.