A Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottság hétfői ülésére több képviselő is nyújtott be választókörzeti alapja felhasználásáról szóló előterjesztést. Ifj. Sós Tamás (MSZP) ötmillió forintot szánna 3. számú választókerületben, a Kiskanda utca 1. szám mellett új játszótér létesítésére. Mint indokolta, a választókörzetben nincs elég játszótér. A Lajosváros nyugati felén egy található, a Pozsonyi utcában.

– A Kiskanda utcából és környékéről lakossági megkeresések érkeztek, az ott lakók szeretnének egy játszóteret a környékükön. A terület megfelelő egy játszótér számára. Helyi vállalkozó előzetes árajánlata alapján az összegből egy négyüléses hinta és egy kombinált játszótéri eszköz, pingpongasztal és további eszközök is megvalósíthatóak a helyszínen – ismertette. A terület nem önkormányzati, hanem társasházi tulajdon, a beruházáshoz természetesen hozzájárulnak, a bizottság tagjai támogatták, hogy a közgyűlés elé kerüljön a javaslat.

Szintén játszótérre szán egy nagyobb összeget Komlósi Csaba (független) képviselő, bizottsági elnök. Tavalyelőtti keretéből 1,2, míg a tavalyiból 1,5 millió forintot.

– Ez egy civil kezdeményezés – mondta. – A Borház sor és környékéről lakossági megkeresések jöttek, miszerint az ott lakók szeretnének egy játszóteret a környékükön. A Borház sor és a Koszorú utca közötti közterület megfelelő egy kisebb játszótér számára. Helyi vállalkozó előzetes árajánlata alapján hárommillió forintból egy négyüléses hinta és egy kombinált játszótéri eszköz megvalósítható a fenti helyszínen. A Lajosváros nyugati felén csak egy játszótér található, a Pozsonyi utcában, ennek állapota rossz. A közelmúltban egy hintát le is szereltünk, hiszen felügyelet nélkül játszó gyermekeknek nem biztonságos.

Juhász Ádám (Fidesz-KDNP) tavalyelőtti felújítási alapjából több mint nyolcszázezer forintot költene hét pad gyártására és leszállítására a Lenkey János Általános iskola számára.

– A terület kopár, az aszályban kiégett ott minden. Az iskola elképzelése az, hogy mind a nyolc évfolyam facsemetét ültetne, ezek közé kerülnének a padok – ismertette Gál Sándor, a városüzemeltetési irodavezető. A bizottság ezt az elképzelést is támogatta.

Kovács-Csatlós Tamás (Fidesz-KDNP) tavalyelőtti, tavalyi és idei költségkeretéből mindösszesen hárommillió forintot szán az érsekkerti játszótér bővítésére.

– Az Érsekkertben a játszótéri eszközök túlnyomó része 2006-ban telepített kimagasló minőségű eszköz. A bővítéssel a legkisebb, 2-4 éves korosztály és a nagyobb 8 és 14 éves korosztály közötti gyermekek részére kívánunk biztosítani egy új kéttornyú vár elnevezésű kombinált eszközt csúszdával, mászóhálóval, mászófallal, tűzoltócsővel és létrás felkapaszkodóval – tudatta. Elképzelése szintén a közgyűlés elé kerül.

Megvitatták azt is, hogy legyenek-e új, használt sütőolaj gyűjtőpontok a városban. A H-bio Kft. ugyanis térítésmentes gyűjtőhelyek létesítésének lehetőségével kereste meg a várost. Ehhez kilenc helyszínt jelöltek ki, az I. számú lakótelep utca, a Vallon utca 11., az Iskola utca a Malomárok – Malom utcasarok, a Mindszenty Gedeon – Petőfi Sándor utcasarok, a Hadnagy – Rövid utcasarok, az Ifjúság utcai parkoló, valamint a Kárpát utca és a Tinódi Sebestyén – Bajza József utcasarok. Kovács Cs. Tamás javasolta, hathónapos próbaidőt is kössenek ki, okulva a korábbi szelektív hulladékgyűjtés negatív tapasztalataiból, amelyek szemétszigetté váltak.

– Félő, hogy a sütőolaj gyűjtőhelyek környezete is hasonló szemétgyűjtő hellyé tud válni. Magam részéről, ha hasonlót tapasztalnék azonnal kezdeményezném a megszüntetését – magyarázta. A bizottság tagjai hasonló véleményen voltak.

Szkander bég tervezett mellszobrának ötletét is megvitatták. Albánia és Magyarország diplomáciai kapcsolatának 100. évfordulóját ünnepli idén, s erről Albánia konzuli képviselete közterületi szobor állításával kíván megemlékezni. A budapesti Városligetben található szobor paraméterei mindenben megegyeznek azzal, amely Egerbe a Szkander bég térre kerülne, vagyis a Hontalan utca körforgalmába, a már meglévő emléktábla helyére. A bizottság tagjai támogatták az ötletet, viszont Hacsi Tamás tájépítész jelezte, hogy a tervekben jelzett, telepítendő növényállományt úgy kell átgondolni, hogy továbbra is belátható legyen a körforgalom, a közlekedésbiztonság ne sérüljön.

A fizető parkolóhelyek módosításai is napirenden voltak. Jelenleg az első övezetben egy óra 360 forint, a másodikban 280, míg a harmadikban 200 forint. A tervezetben ezek már 480, 360, 320 forintos áron szerepelnek. Szintén módosulnának a bérletárak is, az első övezetben a havi bérlet 10 ezer 80 forintról 13 ezer 500 forintra növekedne, a másodikban 4 ezer 320 forintról 7 ezer 200 forintra, a harmadikban ezerhatszázról drasztikus növekedéssel 4 ezer 800 forintra. Az éves bérletek tekintetében ez 105 ezer 840 forintról 141 ezer 750 forintra változna, illetve 45 ezer egyszáz forintról 75 ezer hatszáz forintra, a hármas övezetben pedig 16 ezer forintról 50 ezer négyszázra.

Punyi Imre, a bizottság tagja Korsós Lászlónét arról kérdezte, hogy nem tart-e tőle az Evat, ha növelik a 3-as zóna árait, akkor az autósok a kertvárosi övezetekbe parkolnak.

– Természetesen tartunk ettől. Ugyanakkor minimális bővítése a fizető övezetnek is komoly számításokat igényel. Rengetegen jelzik, hogy nem tudnak a saját házuk előtt megállni, természetesen igyekszünk megtalálni a megoldást. Például a Knézich és Servita utcák környékén megszűntek a gondok, mióta csak ott élők parkolhatnak – mondta.

A parkolódíjak kérdéséről a közgyűlés dönt majd jövőhét csütörtökön.