A közgyűlés ülésének elején Mirkóczki Ádám polgármester kifejtette, a legutóbbi botrányos ülésen, amelyről ő kivonult, jogszerűtlenül tartottak zárt ülést és jogszerűtlenül rúgtak ki két embert a képviselők.

Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető kérte, hogy a három sürgősségi indítványt a közgyűlés elején tárgyalják. Farkas Attila alpolgármester szerint azonban ezek nem igényelnek sürgős döntést, ám a képviselők elsöprő többséggel megerősítették a legutóbbi eredményeket, így például a Katona téri parkolóház új bérleti szerződését, amely hatmillió helyett csupán 3,9 millió forintba kerül a városnak.

– A Senátor-Ház bérlői kérték ma délelőtt, hogy havonta tízezer forintra csökkentsék a bérleti díjat, mivel nem érkezett be pályázat az épület üzemeltetésére, így továbbra is ők látják el ezt a feladatot. Erre a kedvezményre van lehetőség év végéig a veszélyhelyzet miatt. Kérem, hogy ez módosító javaslatként kerüljön be az előterjesztésbe – kérte a polgármester. Mint ahogy arról már beszámoltunk, az ülést megelőzően a bizottság nem szavazta meg a polgármester előterjesztését – ettől azt a közgyűlés ismét tárgyalja. Oroján Sándor szerint ekkora kedvezményt adni nem lenne szerencsés, hiszen a többi ingatlan bérlőjével szemben az nem igazságos.

Oroján Sándor négy módosító javaslatot is benyújtott a polgármester előterjesztéséhez a bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

– Javaslom, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál előirányzott 39 millió forint helyett 24 millió forinttal növeljük az étkeztetésre fordítandó összeget. Később persze ezt a 15 millió forintot is hozzátesszük majd a kamatbevételekből – javasolta. Másodrészt az október 27-i rendes közgyűlésre készülő költségvetési módosításba a következő átcsoportosítási javaslatokat sorolta fel: az Egri Kulturális és Művészeti Központnál 2 millió 904 ezer 616, az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél 4 millió 361 ezer 730, a Benedek Elek Óvodánál 640 ezer 326, a Szivárvány Óvodánál 3 millió 290 ezer 508, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél 7 millió 200 ezer, a Gárdonyi Géza Színháznál 2 millió 387 ezer 858, a Harlekin Bábszínháznál 3 millió 390 ezer 897, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnál 2 millió 814 ezer 283, a város polgármesteri hivatalánál 5 millió 642 ezer 185, a Média Eger Nonprofit Kft 10 millió forintos csökkentést, s ezen összegeket az Energia Veszélyhelyzeti Alapba áthelyezni.

Javasolta továbbá, hogy készítsék el az energia veszélyhelyzeti mendzsmenttervvet, amelyet a kormány kért, valamint azt is, hogy az EVAT Zrt. szüntesse meg az Eger-Termál Kft. 150 millió forint keretösszegű hitelszerződését, így az az összeg is felszabadul.

– Csoportosíthatunk át összegeket mindenféle címszámról, de négymilliárd forint hiányzik a kasszából. Megrendezünk 20-30-40 millió forintért egy adventet és majd január elsején szembesülünk a tényekkel. Budapesten sem rendezik meg az adventet, pedig ott biztos nagyobb a bevétel. Nézzék meg, mi történik a többi városban, amelyeket nem Mirkóczki Ádám vezet – mondta a polgármester. – Felesleges folytatni a gittrágást, bizonyára mindenki eldöntötte, hogyan akar szavazni, tegyék ezt meg és kíméljük egymás idegeit – kérte.

Ezeket megszavazták, Mirkóczki Ádám eredeti javaslatait nem, a Senátor-Ház bérleti díjának csökkentését viszont támogatták a képviselők.