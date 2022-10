Az alkotó a következő sorokkal invitálta portálunkat a szombati eseményre: - Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Szülőfalumba nyíló kiállításom! Fedémes a palócföld gyöngyszeme. Itt láttam meg a Napvilágot, itt tettem meg az első lépéseket, öltögetéseket. Bár az élet elsodort onnam, de mindig ott voltam otthon. A közel 40 év alatt elkészített viseleteim most mind együtt lesznek. Hazaviszem oda, ahonnan elindultam, ahol nyugszanak a szüleim, őseim, akiknek hálával tartozom, hogy köztük élhettem, hallhattam tanításaikat. Ismerjétek meg Palócföldet, a vidék szépségét, érezzétek meg az ott élő emberek szeretetét! - áll a meghívóban.

A kiváló egri alkotóról számos alkalommal írtunk az elmúlt évtizedekben. Szinte minden olyan rangos elismerést, kitüntetést megkapott, amit hazánkban csak a legjobb mesterek érdemelhetnek ki.

A palocviselet.hu oldalon olvasható méltatás szerint a palóc népművészet az ihlető forrása annak a frissességnek és letisztultságnak, amely több mint 30 éve jellemzi a Berzeviczy-Fehér Jánosné által készített viseleteket. Az ebből a gazdag örökségből táplálkozó alkotások magukban foglalják az érzések egyensúlyát, a motívumkincs és színvilág harmóniáját, hogy aztán feloldódjanak a kecses nőiesség vonalaiban. A palóc viseletek mindig is a nemes egyszerűség jegyében születtek, továbbélésük a múltból a jelenbe több mint tradíció, elköteleződés.

Mottója: ahogy a hímzések szálai összefonódnak, úgy karol egymásba a múlt és a jelen, a tradíció és a megújulás. Az alkotó Fedémesen született, innen a hagyománytisztelet és palóc identitás. Idekötik legszebb gyermekkori emlékei, férje is fedémesi származású. Egerbe költözve a családalapítás éveiben is folyamatosan alkot, s műhelyét otthonában alakítja ki. Az egri néptáncegyüttes alapítótagja. Eger város nívódíjasa. Már az első kiállításokon is sorra aratja viseleteivel a sikereket. Nevéhez köthető a Hollókőn megtekinthető Divat a Hagyomány állandó kiállítás.

Férje, Berzeviczy-Fehér János fazekas, gyöngykészítő. Két fia, Zsombor és Viktor, a Fonogram-díjas Kerekes Band alapítótagjai. Számos kitüntetés - a Népművészet Mestere, Csokonai-díj, Népi iparművész cím, Gránátalma-díj, Zilahy-díj, Király Zsiga-díj - kíséri munkásságát. Kiállításaiban gyönyörködhettek számos külföldi országban, Svájcban, Francia-, Finn-, Német-, Olasz-, Oroszországban. Hosszú évekig a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökeként is tevékenykedett. A Népi Iparművészeti Tanács testületi tagja.

A szombati kiállításon Válóczi István, a falu polgármestere köszönti a vendégeket, majd Kékedi László, a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatvezetője méltatja az alkotó életútját. A kiállítást Molnár-Madarász Melinda Melyke divattervező nyitja meg. Aki szereti a szépet, a tisztaságot, a fedémesieket, ott a helye a tárlaton.