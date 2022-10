A családias hangulatú megnyitón rengetegen megjelentek. Eljöttek pályatársai, tisztelői és természetesen családjának minden tagja.

A rendezvényről egy rövid összegzés is olvasható a művész Facebook oldalán. Úgy fogalmaz: Hazafelé, mert minden út hazafelé visz és végül mindenki haza talál. A "divat a hagyomány" is visszatért oda, ahonnan elindult Fedémesre, a szülői házba. A szülői ház újra megtelt élettel, a múltból gyökerező palócviseleteim új életre keltek, most haza találtak, együtt vannak, a nagy álmom teljesült! Köszönöm Mindenkinek aki eljött! Különleges nap volt nem csak nekem, hanem mindazoknak akik ott voltak.