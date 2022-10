A selypi városrész határán évek óta működik egy pékség, ám az ebből adódó parkolási és közlekedési problémákat még mindig nem sikerült megoldani. A képviselő-testület többször foglalkozott a kérdéssel, döntés is született arra vonatkozóan, miként lehetne orvosolni a káoszt, előrelépésről azonban egyelőre most sem számolhatunk be.