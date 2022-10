Levélár 24 perce

Hős egri tábornok nyugszik a Kisasszony temetőben - 80 év után térhetett haza

Eger városa a magyar történelem több meghatározó személyének is végső nyughelyét adta. Az egri várban árpádházi Imre király egykori sírboltja mellett található Gárdonyi Géza ikonikus nyughelye is. Ugyanakkor a vártól távolabb, a Kisasszonytemetőben nyugszik 1848-1849-es szabadságharc tábornoka, az egri származású Lenkey János is.

Lenkey tábornok alakjáról néhány éve darabot mutatott be a Gárdonyi színház Várhelyi Dénes főszereplésével Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A Magyar Nemzeti Levéltár honlapján olvasható, hogy bár nevét az 1849. október 6-án Aradon halálraítélt tábornokok között tartjuk számon, a világosi fegyverletétel után fogságba kerülő és ott idegileg teljes összeomló Lenkey végül 1850. február 14-én hunyt el az aradi várbörtönben. Ezt követően egykori szülőföldje csak meglehetősen későn, több mint nyolc évtized múlva fogadta újra magába a tábornok földi maradványait. Mint írják, Heves vármegye alispánjának iratai között őrzött dokumentum szerint 1934. június 22-én Sin Gyula aradi munkás Intze-Trak Gézánál, Eger város polgármesterénél tett látogatás során „2 óráig tartó terjedelmes előadásában ismertette az aradi vértanusírok feltárási munkálataiban való eddigi hatékony részvételét”. A polgármester alispánnak küldött levele szerint Sin a vértanuk iránt érzett tisztelete miatt határozta el, hogy aktívan fog tevékenykedni annak érdekében, hogy a kivégzett tábornokok földi maradványai a trianoni békekötés során megcsonkított anyaország területére kerüljenek. Sinnek sikerült meggyőznie Eger polgármesterét arról, hogy lépéseket tegyen Lenkey földi maradványainak hazahozatala érdekében. Elmondása szerint a tábornok nyughelye az aradi ó-temetőben található, „melyet az oláhok házhelyekre parcelláztak fel.” A polgármester megbízta dr. Kálnoky István városi tanácsnokot, hogy budapesti látogatása alkalmával vegye fel a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium Hadisír Osztályával, ahonnan a hazaszállítással kapcsolatos diplomáciai feladatok hamar a Magyar Királyi Külügyminisztériumhoz kerültek. Az illetékes minisztériumokkal való egyeztetést követően döntés született arról is, hogy a hazaszállítás költségeit a város fogja állni, melyet az egri képviselőtestületnek is jóvá kell hagynia. Miután ezt az 1934. október 19-i közgyűlés egyhangúlag megszavazta, a szállítás kivitelezésével a Magyar Államvasutak Miskolci üzletvezetőségét bízták meg. Az egri polgármester ezzel egy időben az egri minorita rendfőnök, P. Ladányi László közbenjárásával megbízta aradi minoriták elöljáróját, hogy az exhumálás és a hazaszállítás közötti időben biztosítson megfelelő átmeneti sírhelyet Lenkey földi maradványainak, mivel elmondása szerint „félős, hogy (…) a hős tábornok csontjai oláh kezek fogják szétszórni”. Az aradi rendfőnök eleget tett a kérésnek és a szükséges teendők elvégzésével megbízta Lakatos János plébánost, a sírkert gondnokát. A plébános 1934. október 22-én kelt levelében arról tudósította az egri minorita rendfőnököt, hogy a Lenkey sírját is magába foglaló egykori temetőt már negyven éve beszüntették. A tábornok holttestét a beszüntetéskor (mivel családtagjai Arad város polgármesterének felhívására nem jelentkeztek) egy másik személlyel közös sírba, bár külön koporsókban helyezték el az ó-temető azon parcellájában, ahol a szabadságharc során „utcai harcban elesett hősök is feküdtek”. Az új sírhely így nem került messzire a régitől és az ó-temető jelentős részét érintő városterjeszkedés és beépítések sem érintették egyelőre.

