– Idén már két éve vagyunk itt Egerben. Az a tapasztalat, hogy a nyári időszakban vannak a legtöbben, kiemelkedően az augusztus hónapban. A legkevesebb forgalom télen, január -február környékén szokott lenni. A számok most visszaesést mutatnak az előző évhez képest, ez látható volt a látogatók számának csökkenésén is, amit az ismerőseink és az egri szállásadók is megerősítettek. Ha csökken a látogatottság száma, akkor az sajnos ránk is hatással van. A város a turizmusból él, és ez a mi esetünkben szintén elmondható – fejtette ki az ügyvezető.