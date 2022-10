Három gyönyörű pontyot is fogott Beker Richárd a Tisza-tavon. Az egyiket nagyon kevés választotta el a húsz kilogrammtól. A horgász az eltöltött hétvégét beszámolójában fergetegesnek jellemezte – írja a pecaverzum.hu.

A Balatonnal ellentétben a Tisza-tóról kevesebb hír érkezik húsz kilós pontyokról, de most megtört a jég. A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján megjelent beszámoló szerint Beker Richárd október elsején, szombaton három pontyot is szákba terelt, ezek közül az egyik megközelítette a húsz kilót.

– A változékony időjárás ellenére fergeteges októberi hétvégét tudhatunk magunk mögött. Főtt kukoricát kínáltunk a halaknak, akik rá is találtak a csalétekre. Sok szép hal érkezett, többek között egy 8,50 kilós, egy 14,25 kilós és végül, de nem utolsó sorban a 19,40 kilós óriás, ami megdöntötte egyéni rekordomat – írta a horgász. A halak gyors fotózás és mérlegelést követően visszanyerték szabadságukat a Sarudi-medencében.