– Energiatakarékosság, infláció, bajban lévő oktatás, bajban lévő egészségügy, bajban lévő ország és bajban lévő világ. Amit befolyásolni tudunk, hogy az energiatakarékosság mellett apró dolgokban való változtatással, kissé nagyobb odafigyeléssel az egészségünkre, próbáljuk megtartani az otthonunkban és magunkban a komfortérzetet – kezdte terjedelmes bejegyzését dr. Mangó Gabriella.

A gyöngyösi háziorvos konkrét tanácsokkal is ellátta követőit:

– Az ágy mellé készítsünk oda egy pár zoknit, és papucsot, hogy felébredés után ne a hideg kövön mászkáljunk, így elkerülhetjük a felfázásokat. A fürdőszobában kissé legyen melegebb a hőmérséklet a fürdési időszakokban, fürdés után alaposan dörgöljük át a vizes testünket száraz törölközővel, ezzel melegérzetünk is lesz és a bőr keringése is felpezsdül. A fürdőbe vigyük magunkkal a ruhánkat, hogy már ott felöltözhessünk így szintén elkerülhetjük a megfázást. Az ágy mellé készítsünk oda egy pár zoknit, és papucsot, hogy felébredés után ne a hideg kövön mászkáljunk, így elkerülhetjük a felfázásokat – folytatta.

Dr. Mangó Gabriella szerint egy kinti esti séta is sokat segít az alacsonyabb benti hőmérséklet elviselésében. Szavai szerint a meleg teák, fahéjas, szegfűszeges italok fogyasztása ilyenkor is ajánlott. Az aromaterápia, fahéj illatú gyertyák, illatosítók is jó hőkomfortérzetet adnak. A perifériás érbetegek dupla zoknit is vehetnek, ők érzékenyebbek a hűvösre.

– Régi ruhákból, azokat összecsíkozva, tudunk fonni ablak, ajtó elé hővédőt, a ragasztós szigetelés sokat segít, és a nem használt helyiségek nem fűtése is a rájuk zárt ajtók mögött. Ide is tehetünk szigetelést az ajtók alá – zárta sorait a szakember.