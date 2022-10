Legutóbbi bejegyzésében egy igazi különlegességet, a levesbefőttet állítja a középpontba.

– Idén lemondtunk a fagyasztóláda jelentette luxusról is. Azt a néhány dolgot, amit eddig idő hiányában fagyasztva tároltunk – sok esetben újabb megoldandó feladatot gyártva – most üvegekbe főztük be. Így készült a levesbefőtt is – osztotta meg Anita.

A levesbefőtt egy barátjuk, Szabóné Láda Éva receptje alapján készül az istenmezejei jurtában

– Az üvegek aljára petrezselyemzöldet, zellerlevelet teszek, belehalmozom a levesnyi zöldséget, ami az apró répák mellett lehet petrezselyemgyökér, zeller, karalábé – mindaz, ami még a kertben van, és a levesbe is betennénk. Üvegenként egy teáskanál sót teszünk bele és felöntjük vízzel. Vizes dunsztban forrástól számítva 90 percet főzzük. Ha automatában szeretnénk 90 perc, 100 fokon – ismertette.