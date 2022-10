– A mai alkalom rendhagyó esemény. Nemcsak azért, mert több generációt is érint ez a kiállítás, hanem mert ez egy interaktív kiállításmegnyitó is, ugyanis a gyermekeknek rajzolási lehetőséget is biztosítunk. Ennek az eseménynek a legfőbb oka, hogy az állatok világnapját ünnepeljük – hangsúlyozta Szőke István, az Agria Park igazgatója, aki utánanézett annak, hogy mennyi házi kedvencet tartunk az országunkban. Egészen meglepő adatokat sorolt, e szerint macskából 2,2 milliót, kutyából 2,1 milliót, a többi kisállatról és a vadon élő állatokról nem is beszélve. Kiemelte, hogy az október 4-ei világnap nagyon fontos üzenete a felelős állattartás.

– Óriási dolog számomra, hogy ilyen tárlat nyílhatott a műveimből. Ez fontos nap, mert nagyon szeretem az állatokat, és a szívügyem, hogy ezt hirdethessem – mondta K. Csákfalvi Kata. A tárlat no­vember 3-ig látható az Agria Park második emeletén.