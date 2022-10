Gőzerővel munkálkodnak az önkormányzatoknál az energiaárak drasztikus megugrása miatt kialakult válsághelyzet megoldásán a térségben is. Hevesen is készül már az intézkedési terv, október 15-e és november 1-je között már lépéseket kell tenni. Sveiczer Sándor polgármester elmondta, már dolgoznak a terven, amelyben meghatározzák, mely intézményeket zárnak be teljesen vagy részlegesen.

– Az alapintézményeink nyitva maradnak, a körülöttük lévők viszont nem – tudatta a városvezető. – Az ilyen intézményekben dolgozókat összevonjuk, átcsoportosítunk, ahol tudunk. Megvizsgáljuk, mely helyeket hagyjunk nyitva akár heti egy-két napot, de bizonyára lesz olyan, melyet november 1-jével bezárunk március 15-ig. Hamarosan összeül a testület, ott döntünk.