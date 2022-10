Meglehetősen nehézkes eligazodni az élelmiszerüzletek ünnepi nyitvatartásán, tekintettel arra, hogy külön nem kommunikálják a hosszú hétvégi működést. Leginkább azért, mert az érvényben levő szabályokat alkalmazzák, így nem lesz a szokásostól eltérő munkarend, csak mindenszentek alatt lesznek zárva a boltok – írja a Vg.hu.

A Tesco, az Auchan, továbbá a Lidl és az Aldi, illetve a többi élelmiszer-kereskedelmi üzlet honlapján található információkra hivatkozva az várható, hogy a boltok a megszokott nyitvatartás mellett működnek a hosszú hétvégén, sőt október 31-én, Halloween estéjén is nyitva lesznek. Csak kedden, mindenszentek alatt tartanak zárva.

Viszont ahogy eddig, úgy most is mindegyik lánc egyenként határozza meg üzleteinek nyitvatartását. Ez abból ered, hogy vannak boltok, amelyek a bevásárlóközpontok üzemidejéhez igazodnak, tehát általában hamarabb zárnak.

A bevásárlóközpontok és a plázák jellemzően este nyolc és kilenc között zárnak be, nagyon sok élelmiszerüzlet azonban tízig is nyitva van hétköznap. Kivétel ez alól a vidéki, vagy kisebb városokban működő boltok, ezeken a helyeken előbb csukhatnak be.