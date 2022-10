Lénárt András bábművész továbbra is vendége a nemzetközi bábfesztiváloknak. Szeptemberben a tizedik alkalommal kapott meghívást Japánba, ahol nagy sikerrel játszott. Tíz városban összesen 29 előadást tartott a nézőknek.

– Ez idő alatt két tájfunt is átélt édesapám, miközben egyik japán munkatársa még a Covid-fertőzést is elkapta. Szerencsére egészségesen ért haza a fárasztó turnéról. Egyébként az idén még Törökországban és Ausztriában is fellép, majd a Déryné program keretében több hazai városba is ellátogat parányi figuráival - tudatta portálunkkal a bábművész fia, Lénárt Márton.

A Mikropódium figurái

