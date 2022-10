Október 25-én 14 és 16 óra közötti időszakban társaságunknál figyelmeztető sztrájkot tart az egyik szakszervezet. A Volánbusz Zrt. azonban ez alatt az idő alatt is biztosítja az elégséges szolgáltatásokat a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, ennek teljesítése érdekében az alábbi menetrendi változások léphetnek életbe. Amennyiben az érintett járat autóbusz-vezetője felveszi a munkát, az alább felsorolt járatok is közlekednek – számolt be a részletekről honlapján a Volánbusz.

A Heves megyét is érintő kimaradások ezen a linken érhetők el.

Az egri helyijáratot is érinti a korlátozás.