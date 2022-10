– Sikeresen pályáztunk a Noszvaji Szabadidő és Sportpark kialakítására – közölte Szabó Péter polgármester.

– A meglévő élő füves sportpálya 2,8 méteres szintkülönbségének megszüntetése, a pálya újrafüvesítése, rekortán futópálya kialakítása is megtörténik, s a játszótér teljes felújítása. Kültéri tornapark és fitneszpark telepítése, kombinált kosárlabda- és kis fociaréna épül. Kültéri csocsó- és pingpongasztal, sakkasztal, illetve utcabútorok is kerülnek a környékére. Egy öt-tíz évesek számára alkalmas gyermek-KRESZ-park kialakítása is megtörténik. Végre a fiatalabb korosztály számára is egy olyan találkozóhely jön létre, ahol aktívan tölthetik el idejüket. Köszönjük dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő és dr. Juhász Attila Simon megyei közgyűlési elnök támogatását – emelte ki a polgármester.