Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola szerdán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora elmondta, 250 évvel ezelőtt Eszterházy Károly püspök katolikus egyetemet álmodott, s ez mostanra megvalósult.

– Egy éve vagyunk katolikus egyetem, ebben egyik fontos elem, hogy legyen hitéleti képzésünk, amiben segítségünkre van a hittudományi főiskola – közölte. Hozzátette, elindítják a kántor szakot, valamint folyamatban van kántor karvezető felnőttképzés elindítása is.

Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora kiemelte, harminc esztendeje működnek együtt az egyetemmel, s annak jogelődjével.

– Mióta az Egri Egyházmegye az egyetem fenntartója, négy tantárgy is kapcsolódik a kereszténységhez, melyek nagyon népszerűek a hallgatók körében – húzta alá. Szavai szerint a most aláírt együttműködési megállapodás az Egri Egyházmegyének is fontos, hiszen szükség van jól képzett világi hitoktatókra s kántorokra.