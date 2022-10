A harlekin katicák a napokban bújtak elő döbbenetes számban a faluban és sok bosszúságot okoznak a helyieknek.

Rajzanak a harlekin katicák Istenmezején

Forrás: Beküldött

Mint sok más katica fajnak, ennek is fő táplálékai a lágy testfelépítésű, többnyire szívogató életmódot folytató levéltetvek, pajzstetvek és levélbolhák, amelyek termesztett növényeinknek is fő kártevői. Küllemre hasonlít ugyan a nálunk honos hétpettyes katicákhoz, de annál nagyobb méretű és változatosabb színezetű, a halvány sárgától a narancs-piroson át az egészen feketés színűig a sokpettyestől a foltosig több formájával is találkozhatunk. Egy évben több nemzedéke is van, a bogarak pedig 2-3 évig is élnek - tájékoztat a kormányhivatal.hu.

Mint írják, tömeges telelőre vonulása jellemzően egy erősebb őszi lehűlést követő ismételt felmelegedés során figyelhető meg. A bogarak napos, meleg időjárás esetén elsősorban a kora délutáni órákban jelennek meg a házak déli, délnyugati homlokzatán, vonzza őket a világítótestek fénye is, majd pedig a nyílásokon keresztül a lakóterekbe, helyiségekbe húzódnak. Azokat a helyeket, ahol utat talált egy illatanyaggal megjelöli, ezzel odacsalogatja a környezetben lévő többi bogarat is. A lakóházakba jutva rejtekhelyet keres, ahol nyugalomba vonulva áttelel, itt nem szaporodik. Tél végén, kora tavasszal a bogarak „felébrednek” és újból aktívvá válva kiutat keresnek a szabadba.

Nem csak a házak falára, de a kocsikra és az emberre is rárepülnek

Forrás: Beküldött

Felhívják a figyelmet, hogy a harlekin katicák puszta jelenléte is undort kelthet, továbbá a bogár kifejezetten rossz szagú. Mozgása során belerepülhet az ételekbe, italokba, ruhaneműkbe és rászállhat a lakókra is, ráadásul nappal és éjjel is aktív. Zavarásra, védekezésül erősen bűzös váladékot választ ki testéből, azonban ezt sokszor spontán módon is megteszi, mely apró sárga foltok formájában jelenik meg pl. a falakon. Ugyan ritkán, mégis előfordul, hogy a harlekinkatica olykor csíp is. Ezeken felül nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy az emberi szervezet érzékenységet mutat e rovarral való érintkezés nyomán. Javasolják, hogy például összegyűjtésekor húzzunk védőkesztyűt, ne érintkezzünk a bogárral közvetlenül, fedetlen bőrrel. Ha ez mégis megtörtént a normál higiénének megfelelően mossunk kezet, ne nyúljunk a szemünkhöz, szánkhoz sem.