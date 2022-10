Az idei Országos Könyvtári Napok különlegessége, hogy 70 éves születésnapjukat ünneplik a megyei könyvtárak. Ebből az alkalomból az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár október 3. és 9. között különleges kedvezményekkel várja az olvasás szerelmeseit.

– Látogatóink hetven százalékos kedvezménnyel iratkozhatnak be könyvtárunk minden részlegében. Ezen kívül a megbocsátás hetét is most tartjuk. Olvasóink késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják vissza lejárt kölcsönzési határidejű könyveinket – tájékoztatta portálunkat Szécsényi Orsolya könyvtáros.

Továbbá egész héten akciós könyvvásár lesz a leselejtezett könyvekből. A kötetek 200 forintos darabáron vásárolhatók meg. Az Antikvár a könyvtár nyitvatartási ideje alatt, az Egészségház utcai parkolóban felállított sátorban várja az érdeklődőket.