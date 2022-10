– Az Uránia moziként és rendezvényközpontként is működik a mai napig. A filmvetítéseket alkalmi jelleggel tartunk, az elmúlt időszakban is volt ilyen esemény. A múlt hónapban, a Filmpiknik idején Magyar Filmmaratont rendeztünk, valamint az intézményben valósult meg az Eszterházy Filmnapok, illetve egy alkalommal itt vetítettünk a Vadeper Filmklub során. Ezt a jövőben is tervezzük, filmklubok vagy akár nemzetiségi filmhétvégék alkalmából – mondta Berényi Tamás, az Agria Film Kft. ügyvezetője portálunknak.