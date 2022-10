Középiskolások és felsőoktatásban tanuló hallgatók támogatásáról döntött korábban a település képviselő-testülete. A község hivatalos honlapján időközben már közzétették ezen pénzbeli segítség kifizetésének az időpontját is. E szerint október 17-én és 18-án, azaz jövő hétfőn és kedden mindkét napon 16 és 18 óra között lehet átvenni a jogosultaknak, azaz a káli lakhellyel rendelkező, nappali tagozatos diákoknak a meghatározott összeget. A támogatás felvételéhez be kell mutatni az iskolalátogatási igazolást is.