Mátraderecskén idén is segítik a helyi, főként idősebb lakosokat abban, hogy könnyebben jussanak el szeretteik sírjához a hét végén. Forgó Gábor polgármester tette közzé, hogy idén október 30-án, vasárnap és október 31-én hétfőn ismét igénybe vehetik az elektromos kisbuszt a temetői látogatásra indulók. A jármű mindkét napon 9, 11, 13, 15 órakor közlekedik majd. Minden helyi buszmegállóban és a templomnál is megáll.

Terpesen is hasonlóképpen segít az önkormányzat. Itt is elindítják a falubuszt vasárnap és hétfőn 9, 10 és 11 órakor a temetőhöz. Az igényeket a polgármesteri hivatalban lehet jelezni. Itt november 1-én is segítenek annak, aki e napon szeretne a helyi temetőbe kilátogatni.