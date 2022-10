Körbenézve a megyeszékhelyen, mindenütt ugyanez a helyzet. A Hotel Villa Völgyben is készültek a erre a hosszú hétvégére, s már alig van foglalható szoba. Az őszi szünet kimaradása itt is keresztbe tett az elképzeléseknek, de így sincs ok a panaszra, a Szépasszonyvölgyben található szállásra is sokan érkeznek.

Egeren is kívül hasonlóak a tapasztalatok. A parádi Erzsébet Park Hotel is népszerű, Szabó Alexandra marketinges lapunk érdeklődésére elmondta, nagyon jó a foglaltság, már a jövő hétvégére sem tudnak szabad szobát adni.

– Több család érkezik, illetve párok is, vegyes a vendégek összetétele attól függetlenül, hogy nem lesz őszi szünet. Sokszínű programokkal készültünk, lesz mások mellett animátor a gyerekeknek, stand up comedy, vezetett túra, borkóstoló is – taglalta.