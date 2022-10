A megnyitón megjelent Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára is.

– Nemrég jelent meg az Eurobarométer felmérése, ami azt mutatja, hogy Magyarországon rendkívül keveset mozognak az emberek, 59 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem teszi. Ha ehhez hozzáadjuk azokat, akik saját bevallásuk szerint nagyon ritkán végeznek testedzést, akkor már a lakosság 74 százaléknál járunk. A kormányban az a feladatom, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Sokat panaszkodunk, hogy nehéz az élet, mégis van, akinek 20, s van, akinek 30 kilóval is több a súlya, mint kellene. Több mint száz bringapark létrehozására adtunk már támogatást. De mindig az a legjobb, legsikeresebb, amelyeket úgy tudják felépíteni, hogy támaszkodnak a helyi erőkre, kerékpárosokra, és közösen találják ki, hogy mit is szeretnének. Gyöngyössolymostól nem kaptunk tavaly olyan pályázatot, amit támogatni tudtunk, de igazán nagyszerű dolog, ha itt szétnézünk, hogy végül nem is kellett nekik támogatás. Anélkül is sikerült megvalósítaniuk – összegezte Révész Máriusz.

Asztalos Miklós polgármester megköszönte a Mátra Biker klubnak, hogy elkészült a pálya.

– Az önkormányzatunk, ha pénzzel nem is, de a terület átadásával tudta támogatni a klub terveit. Ennek a településnek a legnagyobb lehetőségei a sportcélú beruházások között vannak – emelte ki Asztalos Miklós.