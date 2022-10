Október 18. Hatvanhat esztendeje e nap délutánján Egerben értelmiségi ankétot tartottak a Hazafias Népfront és a TTIT szervezésében a szakszervezeti székház kultúrtermében több mint négyszáz résztvevővel. A bevezető előadást Boldizsár Iván, a Hétfői Hírlap főszerkesztője tartotta, majd hozzászólások következtek. A korabeli tudósítás szerint a hallgatóság nagy tapssal fogadta az előadó kijelentését, hogy Rákosi Mátyás nem térhet többé vissza a politikai életbe. Hasonló ankétra került sor október 20-án is, a meghívott vendég Aczél Tamás író, újságíró, a Nagy Imre köré tömörülő értelmiségi ellenzék egyik vezető személyisége volt.

Október 21. Eger is csatlakozott azon iskolavárosokhoz, ahol az ifjúság nyíltan fellépett körülményeinek megjavítása érdekében. A vasárnap délutáni összejövetelen több tucat főiskolai hallgató – Bíró Lajos, a rajz tanszék tanársegédje közreműködésével – megalakította a Kossuth Kört, amelynek memorandumát egy esti nagygyűlésen olvasták fel. Megállapították, hogy a DISZ az egri főiskolán sem töltötte be a feladatát, ezért a vezetőségnek le kell mondania. Ezt az érintettek meg is tették, majd a jelenlévők úgy döntöttek, hogy elfogadják a szegediek kezdeményezését, és egy új ifjúsági szervezetbe tömörülnek, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségébe (MEFESZ). Követeléseiket is megfogalmazták 12 pontban, az oktatásügyi miniszternek címezve. Követelték a politikai és erkölcsi egyenrangúságot tanáraikkal és vezetőikkel, a kötelező óraszámok csökkentését, a fakultatív oktatás bevezetését, az ifjúság hazafias nevelésének nemzeti alapokra helyezését. Sürgették a fakultatív nyelvoktatás azonnali bevezetését és a honvédelmi órák számának csökkentését. A főiskola igazgatója, dr. Némedi Lajos nyilatkozatban közölte, hogy ő és a főiskola tanácsa a követelésekkel egyetért.

A Népújság 1956. november 1-jei címlapja

A forradalom első napjai Heves megye területén a tanácstalanság és a várakozás jegyében teltek. Nemcsak a fővárosi eseményeket – Nagy Imre miniszterelnökké választását, Kádár János első titkárrá történő kinevezését, az első forradalmi, illetve munkástanácsok megalakulását –, hanem a régió ipari és munkásfellegváraiból, Miskolcról és az ózdi iparvidékről érkező híreket is nagy várakozással fogadták az emberek. A Borsodból kapott beszámolók közvetlenül befolyásolták az egri, illetve a megyei eseményeket. Borsodban október 24-én a DIMAVAG-ban létrejött a munkástanács, a dolgozók követeléseit Földvári Rudolf, a megyei pártbizottság első titkára is támogatta, és másnap a miskolci küldöttség vezetőjeként személyesen adta át Nagy Imrének. Ugyanezen a napon megalakult a Borsod Megyei Munkástanács.

Október 24. Este kisebb demonstrációra került sor Eger belvárosában. Egy főleg diákokból álló társaság Kossuth-nótákat énekelve és forradalmi jelszavakat skandálva vonult végig a Széchenyi utcán. A megyei rendőrfőkapitány készenlétbe helyezte a karhatalmi erőket

Október 25. Egerben a párt- és a tanácsi apparátus, s a rendőrség október 25-ig ellenőrzése alatt tartotta az eseményeket. Október 25-én már több száz – főleg Borsodból érkezett – személyt tartottak fogva a rendőrkapitányság udvarán. A feltartóztatottak szabadságharcosoknak nevezve magukat Földvári Rudolfra hivatkozva követelték, hogy engedjék őket szabadon. Az egri pártbizottság kérésére Miskolcról küldöttség jött értük, de ezek a pártfunkcionáriusok már (és még) a forradalom szimpatizánsai voltak. Rá akarták venni az MDP megyei vezetőit, Komócsin Mihályt, Putnoki Lászlót, írjanak alá egy nyilatkozatot arról, hogy csatlakoznak a forradalmi követelésekhez, ám ezt a hevesiek visszautasították.

Ezalatt az egri főiskolán a szegedi minta alapján elfogadták elfogadták a MEFESZ alapszabályát, s megválasztották annak vezetőit: az elnök Nagy Pál főiskolai hallgató, az elnökhelyettesek Bíró Lajos főiskolai tanár, Balogh László és Sklánicz Vince lettek.

Október 25. Diákküldöttek érkeztek Egerbe Budapestről, Miskolcról és Szegedről, valamint „munkásküldöttek” jöttek a közeli ipari településekről: Ózdról és Borsodnádasdról. Este újabb tüntetés volt Egerben, nagyrészt a pedagógiai főiskola hallgatói, illetve a Dobó István Gimnázium diákjai, tanárai részvételével; szovjetellenes jelszavakat hangoztattak.

A Népújság 1956. november 2-i címlapja



Október 26. Egerben a közterekről, középületekről eltűntek a kommunista szimbólumok. Délelőtt ledöntötték és kivontatták az utcára a Népkertben álló szovjet katonai emlékművet. Délután a Vorosilov téren lévő szobrot döntötték le, majd több százan a főiskola elé vonultak. A tömeg az AVH lefegyverzését követelte. Egy kisebb csoport a nyomdába ment, és röplapokat kezdett nyomtatni.

Október 27. Borsodi munkások érkeztek három-négy teherautóval Ózdról és Miskolcról. Köztük szökött fegyencek is voltak, végcéljuk Budapest volt, a hevesi megyeszékhelyet inkább csak fegyverszerzés céljából ejtették útba. Egerben számosan csatlakoztak hozzájuk, fegyvert és az AVH feloszlatását követelve. A városi rendőrkapitányság a főiskolához fordult, Bíró Lajost, a MEFESZ elnökhelyettesét kérték fel, hogy tárgyaljon a közrend fenntartásáról, illetve az ÁVH sorsáról. Megállapodtak, hogy az ávósok békésen elhagyhatják a várost. A forradalmi szervezetek küldötteit október 28-án a színházba hívták a városi munkástanács megalakítása érdekében. Bejelentették, hogy a megyei, a járási és a városi pártbizottság a kialakult helyzetre való tekintettel beszünteti működését.

Mátraderecskére egy Budapesten tanuló falubeli fiatalember, egy hármasugró élsportoló október 22-én vitte meg a fővárosi események hírét. Másnap este a falu lakosai tüntetésen követelték a funkcionáriusok leváltását, elzavarását. Október 25-ig minden este volt megmozdulás, megrongálták a szovjet hősi emlékmüvet, leverték a téglagyárról a vörös csillagot, széttépték a vörös zászlókat, feltörték a párthelyiséget, és megsemmisítették az iratokat.

Erdőkövesden október 25-én este háromszázan vonultak fel, felolvasták a követeléseiket, majd énekelve a falu központjába mentek és ott imádkoztak. Ezután kommunista szerzők könyveit, vörös zászlókat és drapériákat, Sztálin-, Lenin- és Rákosi-szobrokat semmisítettek meg.

A Népújság 1956. november 2-i számának 2. oldala

Gyöngyösre október 26-án érkeztek diákok Budapestről, Miskolcról és Egerből, hogy tüntetést szervezzenek. Délután csaknem 1200 fős tömeg lepte el az utcákat, környékbeli bányászok, a város üzemeinek munkásai, parasztok és diákok. Eltávolították az épületekről a kommunista szimbólumokat, majd a laktanyához vonultak, hogy a Hatvanból visszafordított miskolci felkelőket kiszabadítsák. A katonák megtagadták a fegyverek kiadását, a felkelők ellen harckocsikat vonultattak fel, az őrség riasztólövéseket adott le. A rendkívül feszült helyzetnek az Abasárról segítségül hívott harckocsizászlóalj megjelenése vetett véget. A túlerőt látva késő éjszaka a tömeg szétoszlott, haláleset vagy sérülés nem történt. Másnap folytatódtak a tüntetések, a tömeg behatolt a középületekbe, és megsemmisítette az ott talált iratokat.

Füzesabonyban október 26-án este egy helybeli fiatalokból, valamint MÁV-dolgozókból álló csoport ledöntötte a szovjet emlékművet.

Szihalmon a forradalmi tanács megválasztására összegyűlt, felfokozott hangulatú tömeg a tanácstitkár, valamint a begyűjtési biztos kiadatását követelte. Miután nem találták őket, a begyűjtési osztályvezető lakására mentek, akit – egyes források szerint – megvertek. Közben egy másik csoport a kiegészítő parancsnokságot fegyverezte és váltotta le. A kiskereskedelmi vállalat zsidó származású vezetőjét ittas személyek az utcára akarták hurcolni, hogy ott agyonverjék. A tragédiát a kiegészítő parancsnokság egyik beosztottja akadályozta meg.

Szomorú összegzés: a harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján csaknem 200 ezer magyar hagyta el az országot.