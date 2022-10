Az emberek egy része összeesküvés-elméleteket gyárt. Vannak olyanok, akiket ez hidegen hagy, míg mások terjesztik. A technikának azon a szintjén, amikor még azon lelkesedtünk, hogy megjelent a gömbfejes írógép, s a postai táviratokat kezdte kiszorítani a fax, különösebb hatással nem járt egy-egy sületlenség terjesztése. Ha valaki azt agyalta volna ki, hogy az a füstnek tűnő kondenzcsík, ami a repülőgép hajtőművéből jön elő nem is égéstermék, hanem valamilyen gonosz hatalom mérgező anyagokat permeteztet közénk, költséges lett volna ezt táviratokban szétkürtölni.

A digitalizáció mai szintjén az internet-hozzáféréssel rendelkező legcsóróbb ember is képes akár ezrekhez is eljuttatni hülye üzeneteket ingyen. Elég felismerni a megosztás gombot, s bejelölni, hogy küldi mindenkinek. Megszámlálhatatlanul terjed is a sületlenség, amivel nekem különösebb bajom nincsen, dolgom sincs velük. A kondenzcsíkos példát is csak azért hoztam, mert – túl azon, hogy osztogatnak meg ilyen videókat – viszonylag ártalmatlan a tartalma. Ki hiszi el, hogy szándékkal méreggel töltött valami az a fehér füstcsík?

Más a helyzet világjárvány, vagy a szomszédban dúló háború idején. Ezekre kreálni ijesztős, hamis tartalmakat – legyen szó akár csipként funkcionáló vakcináról, vagy atomtöltettel rémisztő felvételről – nem jópofa. De ugyanilyen bűn még az ostoba terjesztése is ezeknek a tartalmaknak. Meg is ér mindegyik megosztás egy messziről is látszó „nem tetszik”-et.