Az alpolgármester a részletekről elmondta: pályázati forrásból felújítanák a házikót. Bevezetnék a villanyt, melegítőkonyhát és zuhanyozót alakítanának ki, esetleg teraszt is építenének nyársalóhellyel a későbbiekben itt táborozó gyerekek és felnőttek, családok számára.

A több száz évvel ezelőtt épült kápolna az utóbbi időben, a Zagyva partján futó kerékpárútnak is köszönhetően, ismét „felkapott” lett a távolabbról érkezők számára is. Pálinkás Péterék a nyáron a gáton levezető lépcsőt építettek a könnyebb lejutás érdekében, s a terveik között szerepel a kálváriadomb rendbe tétele is. A nyári búcsúk főként a vallásos embereket vonzzák, de az év minden szakában érkeznek ide látogatók.