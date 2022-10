Évjárati kanca - és méncsikók felvezetése és értékesítése történik szombaton és vasárnap a ménesgazdaság fedeles lovardájában. A rendezvényhez minden nap lovasbemutatók kapcsolódnak, szombaton ünnepi megemlékezést tartanak Csipkéskút megalapításának 70. évfordulója alkalmából. A lóárverés programjai ingyenesen látogathatók - tájékoztatta portálunkat a ménesgazdaság.

Mint írta, az Őszi Lóárverést 1999-ben még Dallos Andor, az azóta elhunyt igazgató kezdeményezte, és ő emelte nemzetközi rangra az eseményt. A lóárverés évszázadok óta ünnep a lovasember számára. Találkozóhely minden lószerető ember számára, legyen az tenyésztő, versenyző vagy egyszerűen csak legnemesebb társunk, a ló szerelmese. Egy ilyen rendezvényen egyrészt azt nézik meg, mire van kereslet a piacon, másrészt népszerűsítik vele a Bükkben otthonos lófajtát, a lipicait. Idén több belovagolt ló is gazdára találhat.

A ménesgazdaság közleménye kiemelte: a lipicai az egyik legnemesebb lófajta, amely intelligenciájával, kitartásával, szervezeti szilárdságával és mindenekelőtt teljesítményével is kitűnik a társai közül. Az elmúlt két évtizedben számos lipicai ló talált gazdára hazánkon kívül a világ számos kontinensén, köztük a dél-amerikai Chilében is. Európán belül kiemelkedően sok egyed került Dániába. A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján dolgozták ki a ménesgazdaság árverési szabályzata, amely szerint egymillió forint alatt húszezer, egymillió fölött ötvenezer forintos lépcsőben folyik a licit. Az árverés előtti pénteken a lovakat hozzászoktatják a fedeles lovarda hangulatához, szombat pedig nyilvánosan bemutatják az érdeklődőknek. A lóárverés mellett mindkét nap lovas bemutatókat is láthat a közönség.

– A ménesgazdaságot - mai nevén Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad - 1953-ban alapították Szilvásváradi Állami Gazdaság néven, az első lovak azonban 70 esztendeje, 1952-ben érkeztek a Bükk-fennsíkon fekvő Csipkéskútra.

Elsődleges feladatuk a magyarországi lipicai törzstenyészet fenntartása és helyének megtalálása a 21. század lovas életében. Két évtized után a világ leghíresebb versenyén Aachen-ban és a római világbajnokságon is képviseltetve volt a lipicai fajta. Emellett szolgáltatásaik közé tartoznak például lovasbemutatók, lovastúrák, fogathajtások szervezése, valamint lovakat is értékesítenek a versenyek megrendezése mellett.

A lipicai a világ egyik legrégebbi kultúrló fajtája, melyet 1580 óta tenyésztenek. Napjainkban az állatállomány létszáma 300 egyed, köztük 65 törzskanca és 15 fedezőmén látja el a tenyésztési feladatokat. Ezzel az egyedszámmal a világ legnagyobb lipicai ménesei közé tartozik. A ménes genetikai értékei mellett a speciális felnevelési forma teszi szinte egyedülállóvá az állományt, ezért kerülhetett ki tőlük több világhírű egyed - közölték. Szombaton Csipkéskút megalapításának 70. évfordulóján tartanak ünnepi megemlékezést 13 óra 30 perctől a fedett lovardában, majd a Bükk-fennsíkon.