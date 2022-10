Azok, akik az egri buszpályaudvaron járnak el nap, mint nap, már észrevehették, hogy egy új automatával gazdagodott a terület.

Annak próbáltunk utánajárni, csak vonatjegyet lehet majd vásárolni az automatából, vagy távolsági és helyijárat jegyeket, esetleg bérleteket is. Arra is kíváncsiak voltunk, mikor üzemelik be az új gépet. Mindezekről megkérdeztük a Volánbusz Zrt-t, akik egyelőre szűkszavúan válaszoltak megkeresésünkre.

– A Volánbusz egri állomáson jelenleg egy, a gyöngyösi állomáson már működő MÁV jegykiadó automatához hasonló eszköz telepítésének előkészítése zajlik – tájékoztatta portálunkat a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. Hozzátették, a készülék üzembehelyezéséről tájékoztatni fogják portálunkat, addig is türelmünket kérték. Konkrét időpontot egyelőre nem közöltek arra vonatkozóan, mikortól működik majd a készülék.

Természetesen, amint újabb információval szolgálnak, tájékoztatjuk olvasóinkat.